O futebolista francês Clément Lenglet é reforço do Tottenham para a época 2022/23, por empréstimo de uma temporada do Barcelona, confirmou na tarde desta sexta-feira o emblema inglês.

«Temos o prazer de anunciar a contratação de Clément Lenglet por empréstimo de uma temporada do Barcelona, ​​sujeito a autorização internacional e permissão de trabalho», refere o Tottenham, em comunicado, num acordo também confirmado pelos blaugrana, até 30 de junho de 2023.

O defesa central de 27 anos, internacional pela seleção principal de França, conhece assim um novo país e um novo campeonato na sua carreira, depois de ter atuado em França e em Espanha.

Formado no Chantilly e no Nancy, clube no qual subiu a sénior, Lenglet mudou-se a meio da época 2016/17 para o Sevilha, de Espanha, onde esteve uma época e meia.

No verão de 2018, Lenglet rumou ao Barcelona, clube que representou nas últimas quatro temporadas. Tem contrato com os catalães até 2026.

É o quinto reforço de verão do Tottenham para a nova época, depois de Ivan Perisic (ex-Inter de Milão), Yves Bissouma (ex-Brighton), Fraser Forster (ex-Southampton) e Josh Keeley (ex-St. Patrick).