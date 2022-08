O futebolista chileno Alexis Sánchez já não é jogador do Inter de Milão. O clube italiano comunicou, na tarde desta segunda-feira, a rescisão de contrato com o avançado, que tinha vínculo até final da época 2022/23.

«O Inter de Milão anuncia que chegou a um acordo para a rescisão consensual do contrato do atacante chileno Alexis Sánchez», refere o emblema transalpino, em comunicado.

Em três épocas de Inter, Alexis fez 109 jogos e 20 golos. Conquistou uma liga italiana, uma Taça de Itália e uma Supertaça, naquele que foi o seu regresso a um país no qual já tinha jogado três épocas, entre 2008 e 2011, na Udinese.

A Udinese foi mesmo o primeiro clube na Europa para Alexis, que começou como sénior nos chilenos do Cobreloa, antes de rumar ao Colo-Colo. Saiu do seu país natal para jogar nos argentinos do River Plate em 2008, até à mudança para Itália.

Depois da Udinese, Alexis esteve três anos no Barcelona, três épocas e meia no Arsenal e uma temporada e meia no Manchester United, até representar o Inter.

De acordo com a imprensa desportiva internacional, Alexis tem os franceses do Marselha como grande hipótese para continuar a carreira.

Neste mercado de verão, o Inter viu regressar um nome sonante para o ataque, o belga Romelu Lukaku.