O futebolista japonês Shoya Nakajima está de saída do FC Porto e vai jogar na Turquia, ao serviço do Antalyaspor.

O nipónico de 28 anos já foi visto, esta quinta-feira, com a camisola do novo clube e a assinar contrato, em fotografias divulgadas por Theo Ryuki, representante de Nakajima e filho de Theodoro Fonseca, dono da SAD do Portimonense.

Nakajima esteve cedido pelo FC Porto nas duas últimas épocas, a Portimonense e ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, depois de ter chegado aos dragões em 2019, oriundo do Al Duhail, do Qatar.

A oficialização por parte do Antalyaspor está iminente.

O mercado de transferências de verão, na Turquia, fecha esta quinta-feira.