Está confirmado o negócio por Raúl de Tomás entre o Benfica e o Espanhol. O jogador de 25 anos ruma ao país natal pelo montante de 20 milhões de euros, tal como o Maisfutebol noticiara, mais dois milhões por objetivos.

O Espanhol anunciou a contratação do avançado por seis épocas e meia, até 30 de junho de 2026. O jogador é apresentado ainda esta quinta-feira.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Benfica informa «que chegou a acordo» com o Espanhol «para a transferência a título definitivo dos direitos do jogador Raúl de Tomás Gómez pelo montante de 20 milhões de euros».

Os dois milhões de euros adicionais estão «dependentes da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador» e também do novo clube.

A SAD do Benfica fica com «direito a receber 20 por cento do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência de Raúl de Tomás, que realizou 17 jogos e marcou três golos pelos encarnados em meia época, mas nunca se impondo de forma vincada como titular.

Esta quinta-feira, o clube catalão anunciou a chegada do jogador com três mensagens na rede social Twitter, com as iniciais do jogador: RDT.

Atualizado às 09h40