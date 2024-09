Depois de Rafa Mújica, o Arouca encaixou nova venda milionária na tarde desta segunda-feira. Desta feita, foi a vez de Cristo González rumar ao Al Sadd, do Qatar.

Segundo apurou o Maisfutebol, o avançado espanhol, de 26 anos, renderá mais de 6 milhões de euros no imediato, sendo que o negócio poderá ascender aos 9 milhões, face a objetivos contemplados no acordo.

Além disso, o emblema da Freita conserva 15 por cento de uma futura venda de Cristo.

Ao cabo de uma época e algumas semanas, Cristo González acumulou 44 jogos, 18 golos e 11 assistências.

Formado no Tenerife, despontou na equipa B do Real Madrid. Ainda que tenha representado a equipa principal dos «Merengues» por quatro ocasiões em 2018/19, Cristo assinou pela Udinese em 2019. Sem espaço também no emblema italiano, foi emprestado a Huesca, Mirandés, Valladolid e Sp. Gijón. Até que chegou a Portugal, há um ano.

O campeão qatari é terceiro, com seis pontos ao fim de três jornadas. Ainda que Mújica seja o melhor marcador (5), o líder é o invicto Al Duhail.

No Al Sadd, além de Mújica, Cristo será colega de Matheus Uribe, antigo médio do FC Porto.

[em atualização]