Bruno Costa assinou por época e meia com o Portimonense, que passa a ser dono de metade do passe do médio português de 22 anos, apurou o Maisfutebol.

Apesar de inicialmente ter sido noticiado que o internacional português pelos escalões jovens iria ser emprestado até ao final da presente temporada, o médio assinou em definitivo com os algarvios até junho de 2021, ficando o FC Porto com uma opção de recompra. No acordo ficou estipulado que o Portimonense ficará dono de 50 por cento dos direitos económicos do jogador.

Sem espaço no plantel do FC Porto, Bruno Costa tinha na presente temporada disputado seis jogos da equipa principal dos dragões, tantos quantos na época anterior.

Entretanto, Bruno Costa já foi inscrito na Liga na sexta-feira e poderá já estar às ordens de António Folha.