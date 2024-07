O futebolista português Renato Veiga é reforço do Chelsea, confirmou o clube inglês, na tarde desta sexta-feira.

«O Chelsea tem o prazer de confirmar a contratação de Renato Veiga, do Basileia. Capaz de jogar na defesa e no meio-campo, o jogador de 20 anos assinou um contrato de sete anos, que inclui mais um ano de opção, e juntar-se-á à equipa principal de Enzo Maresca para os treinos de pré-época», informa o Chelsea, em comunicado.

Tal como o Maisfutebol noticiara, Renato Veiga já estava em Londres e já fez exames médicos, num negócio feito por 14 milhões de euros.

O Sporting terá direito a dez por cento da transferência, cerca de 1,4 milhões de euros, como o nosso jornal deu conta aquando da transferência do internacional sub-21 português para o Basileia.

Formado no Sporting, Renato Veiga foi emprestado aos alemães do Augsburgo em 2022/23 e, na última época, mudou-se em definitivo para o Basileia: somou dois golos e uma assistência nos 26 jogos que disputou.

«Estou absolutamente entusiasmado por estar aqui. Este é um dos maiores clubes de Inglaterra – o maior para mim – e estou animado para começar», afirmou Renato Veiga, nas primeiras declarações com as cores do novo clube.

O Basileia também já se despediu de Renato Veiga, confirmando o negócio, em comunicado. «Depois de uma temporada no FC Basel 1893, Renato Veiga mudou-se para a capital inglesa, Londres, ingressando no Chelsea, da Premier League», informam os helvéticos.