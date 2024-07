O guarda-redes Francisco Meixedo é reforço do Estrela da Amadora, confirmou o clube tricolor, ao final da manhã deste domingo.

Francisco Meixedo assinou contrato com o Estrela até 2027, ou seja, para as próximas três temporadas.

O presidente do Estrela da Amadora, Paulo Lopo, já tinha confirmado que havia um «pré-acordo» para a contratação do guardião.

Meixedo, de 23 anos, tinha contrato com o FC Porto até 2027. O jogador passou 15 anos no FC Porto, desde a formação até à equipa principal, pela qual chegou a estrear-se, na consagração do título de campeão nacional em 2021/22, ao entrar nos minutos finais do FC Porto-Estoril, da 34.ª e última jornada. O guardião fez ainda parte das conquistas da UEFA Youth League e de um campeonato nacional de juniores, ambos os títulos em 2018/19.

Na sexta-feira, Meixedo já tinha deixado uma mensagem de despedida do FC Porto.