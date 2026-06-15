O médio húngaro Tamás Szucs, de 21 anos, está nos planos do Famalicão e pode ser reforço para a próxima época. A informação, já avançada na imprensa desportiva nacional, foi confirmada pelo Maisfutebol.

Tamás Szucs está bem referenciado pelos famalicenses e trata-se de mais um jovem a surgir no futebol europeu, nomeadamente na Hungria. Ali representou o Debreceni nas últimas duas épocas, fazendo 62 jogos, seis golos e três assistências entre 2024 e 2026. Tem contrato até 2029 com a equipa magiar e as negociações decorrem.

Pela idade e potencial de progressão nos próximos anos, Tamás Szucs está também enquadrado no perfil de contratações do Famalicão, que para 2026/27 já garantiu o central neerlandês Finn Van Breemen (ex-Basileia) e o lateral-esquerdo suíço Leny Meyer (ex-Estugarda).

Este ano, em março, Tamás Szucs estreou-se na seleção principal da Hungria, pela qual já leva, entretanto, quatro internacionalizações, todas elas em jogos particulares: na última delas, no passado dia 9 de junho, entrou para a segunda parte da vitória por 3-1 ante o Cazaquistão, fazendo duas assistências.

Embora ainda não seja uma situação fechada, é uma possibilidade que o futuro a nível de clubes passe por Famalicão.

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