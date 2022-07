O futebolista uruguaio Juan Manuel Boselli é reforço do Gil Vicente, depois de ter representado o Tondela. A mudança foi confirmada esta sexta-feira pelos dois clubes.

Em comunicado, a SAD do Tondela, clube que desceu à II Liga para 2022/23, refere que «Boselli vai transferir-se para o Gil Vicente depois de os gilistas terem pago a cláusula de rescisão do avançado uruguaio».

Tal como o Maisfutebol noticiou, Boselli estava a ser negociado para o Gil Vicente, com um contrato válido por três épocas.

Na última época, o extremo/avançado uruguaio de 22 anos disputou 27 jogos e marcou oito golos nos beirões.

Esta contratação permite ao conjunto de Barcelos colmatar uma das fraquezas do plantel, uma vez que com as saídas de Samuel Lino e Leautey, Ivo Vieira conta apenas com Murilo, Bilel e Boubacar Hanne para a função de extremo.