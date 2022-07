O futebolista português Fábio Silva renovou contrato com o Wolverhampton por uma época e vai ser emprestado ao Anderlecht, da Bélgica, em 2022/23, confirmou esta terça-feira o emblema inglês, que disputa a Premier League.

«Fábio Silva assinou um novo contrato de um ano com o Wolves antes de um empréstimo de uma temporada ao RSC Anderlecht», informa o emblema que tem o português Bruno Lage como treinador. Fábio fica assim ligado até 2026 aos lobos, ficando o clube com opção de «mais um ano».

O emblema belga também já confirmou a aquisição do ex-FC Porto. «Fábio Silva chega ao nosso clube por empréstimo por uma temporada do Wolverhampton», lê-se, em comunicado.

Tal como o Maisfutebol noticiou, a mudança de Fábio Silva para 2022/23 estava a ser negociada, não contemplando opção de compra.

O jovem português, que completa precisamente 20 anos esta terça-feira, terminou 2021/22 sem qualquer golo pela equipa principal do Wolverhampton, nos 26 jogos que realizou. Ao fim de duas épocas no clube e de um total de 62 jogos e quatro golos no elenco principal, Fábio Silva vai ter agora a sua segunda experiência no estrangeiro.

Formado no Nogueirense, Gondomar, Benfica e FC Porto, Fábio Silva subiu a sénior nos dragões em 2019/20, tendo feito 21 jogos e três golos. Conquistou a Liga portuguesa e a Taça de Portugal em 2020, tendo ainda, no seu currículo, uma UEFA Youth League pelos juniores do clube azul e branco.