[artigo atualizado]



O Al Duhail, vice-campeão do Qatar, é o clube escolhido por Luís Castro. O treinador português, de 59 anos, saiu recentemente do Shakhtar Donetsk e optou pelo clube do país organizador do Campeonato do Mundo de 2022.



A notícia, avançada pela TSF, foi confirmada ao Maisfutebol por fonte interveniente no negócio. O acordo está alcançado e será assinado durante a presente semana, segundo foi possível saber. Em cima da mesa está uma ligação que se estenderá até 2023.



Luís Castro esteve no Shakhtar Donetsk nas duas últimas temporadas e foi campeão ucraniano em 2019/20. A experiência no leste seguiu-se a excelentes trabalhos realizados no Rio Ave (2016/17), Desportivo de Chaves (2017/18) e Vitória de Guimarães (2018/19).



O treinador natural de Vila Real estreou-se na I Liga em 2004, ao serviço do Penafiel, e esteve ligado ao FC Porto de 2006 a 2016, treinando a equipa principal na fase final da temporada 2013/14.



O Al Duhail foi treinado por outro português, Rui Faria, de 2018 a 2020.