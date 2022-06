Ricardo Sá Pinto é o novo treinador do Esteghlal.

O clube iraniano anunciou a contratação nesta terça-feira do técnico, que recentemente deixou o comando técnico do Moreirense, despromovido à II Liga.

Também Sá Pinto já comentou o seu novo desafio na formação de Teerão.

«Estou muito orgulhoso por juntar-e ao maior clube no Irão e a um dos maiores do mundo. Sei que os 40 milhões de adeptos do Esteghlal são apaixonados, tal como eu. Mal posso esperar por jogar no Estádio Azadi», escreveu o técnico português de 49 anos.

Ao longo da sua carreira como técnico, o antigo internacional português já orientou Sporting, Sp. Braga, Belenenses, além de, entre outros, Standard de Liège, Estrela Vermelha, Vasco da Gama e Gaziantep, a última experiência antes do regresso a Portugal para comandar o Moreirense.

