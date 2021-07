O Desportivo de Chaves anunciou a contratação do médio internacional nigeriano Nwankwo Obiora, tal como o Maisfuebol noticiara. Após um ano de ausência dos relvados, o ex-jogador de Inter de Milão, Académica e Boavista regressa à competição, desta vez na Segunda Liga.

É o terceiro reforço para o meio-campo do emblema flaviense, após as contratações de João Mendes, vindo do Tondela, e do brasileiro Paulinho.