André Sousa, defesa esquerdo de 23 anos, é o novo reforço do Nacional. O jogador assinou por três temporadas com o emblema alvinegro e vestirá a camisola número 55.

O defesa chega do Vitória de Setúbal, clube para o qual entrou aos oito anos de idade, e no qual estava até agora, com exceção para três temporadas de passagem pela formação do Benfica.

O filho de Hélio Sousa é o segundo reforço para o lado esquerdo da defesa do Nacional, que já tinha anunciado José Gomes (ex-Chaves) no início do mês.