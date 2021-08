Mede 190 centímetros, é ponta-de-lança e está perto de chegar ao Boavista. Petar Musa, internacional sub21 pela Croácia e atleta ligado ao Slavia Praga, é o nome que a SAD axadrezada pretende oferecer ao treinador João Pedro Sousa para reforçar o ataque, sabe o Maisfutebol.



A informação foi avançada na Rep. Checa pelo diário Sport e devidamente confirmada pelo nosso jornal junto de elementos ligados ao processo. O Boavista pagará 250 mil euros, se o empréstimo pretendido for finalizado, e fica com uma opção de compra avaliada em 3,5 milhões de euros.



Petar Musa, um gigante das áreas, fez a formação no NK Zagreb e em 2018 foi contratado pelo Slavia Praga. Tinha 20 anos. Na capital checa foi jogando com alguma regularidade (39 jogos/11 golos), mas foi sobretudo nos empréstimos ao Slovan Liberec que se destacou (28 jogos/8 golos).



Na segunda metade de época anterior, Petar Musa foi cedido ao Union Berlim, da Bundesliga alemã, e esteve em 14 jogos, com um golo marcado. Voltou ao Slavia e fez já quatro jogos esta época, mas é visto essencialmente como um avançado útil a sair do banco.



No recente Europeu de sub21, Musa fez três jogos e esteve na partida entre a Croácia e Portugal. Jogou 23 minutos no triunfo português por 1-0.



Atento, o Boavista procura capitalizar e rentabilizar o enorme potencial que lhe é reconhecido. O negócio está muito adiantado e Petar Musa poderá ser o ponta-de-lança que João Pedro Sousa tanto pede.



Yusupha Njie e os jovens Jeriel De Santis e Manuel Namora são as opções atuais para o lugar.