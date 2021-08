[atualizado]



O Benfica oficializou a contratação de Nemanja Radonjic na noite deste domingo. Tal como o Maisfutebol registou em tempo oportuno, o extremo sérvio assinou apenas por uma temporada, pois chega cedido pelo Marselha. As águias ficam com uma opção de compra no valor de oito milhões de euros, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal.

Acompanhado por Rui Costa, Radonjic fez as fotos da praxe e exibiu a nova camisola, onde aparecia o nome «Nemanja».

Internacional pela Sérvia (22 jogos/4 golos), Nemanja Radonjic é um extremo formado no Partizan e que já teve passagens pela Roménia (Viitorul Constanta), Itália (Roma e Empoli), novamente pela Sérvia (Cukaricki e Estrela Vermelha) e chegou em 2018 ao Marselha.

Em França jogou regularmente (63 jogos/8 golos), mas nunca foi um titular indiscutível, partindo por isso para uma cedência pouco feliz para o Hertha Berlim (12 jogos/1 golo).

No mesmo dia, o Benfica perdeu um avançado de zonas interiores (Waldschmidt) e ganhou um homem de ala.