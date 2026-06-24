Tiago Margarido é o novo treinador da equipa principal do Vitória de Guimarães e Gil Lameiras está de regresso à equipa B depois de ter orientado a formação principal nos dois últimos meses de 2025/26, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado.

Os minhotos oficializaram a estrutura técnica das duas equipas profissionais ao final da manhã desta quarta-feira. Tiago Margarido assinou «um contrato válido até 2027 com a Vitória Sport Clube – Futebol SAD, havendo mais uma época de opção para a SAD vitoriana», informam os vimaranenses, em comunicado.

«Estão definidos os elencos técnicos das formações de futebol profissional do Vitória Sport Clube. Tiago Margarido assumirá o comando técnico da Equipa A na época 2026/2027 acompanhado pelos adjuntos Luís Sousa, Felício Mendes, Daniel Santos, Rui Lima, Rafael Santos e Douglas Jesus. Gil Lameiras regressará ao leme da Equipa B na próxima temporada e contará com os adjuntos Sérgio Sampaio, Carlos Soares, Tito Ribeiro, Pedro Ferraz e Nuno Madureira», refere o Vitória, na mesma nota.

Tiago Margarido, de 37 anos, chega a Guimarães depois de ter treinado o Nacional durante três épocas, de 2023 a 2026, tendo conduzido os madeirenses à subida à Liga em 2024, seguindo-se duas permanências alcançadas pelos insulares. Antes, também treinou Varzim e Canelas 2010.

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