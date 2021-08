O Everton e o Sporting oficializaram, esta terça-feira, o empréstimo de João Virgínia, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O guarda-redes chega a Alvalade por empréstimo do clube inglês, anunciaram os dois emblemas. No entanto, o nosso jornal sabe que os leões ficam com opção de contratarem o internacional sub-21 português no final da temporada por uma verba inferior a cinco milhões de euros.



«Regressar a Portugal era um dos meus objectivos, por isso quando soube que o Sporting estava interessado fiquei muito feliz e quis logo vir», referiu, aos meios do clube.



Em Inglaterra desde 2015, João Virgínia passou pela formação do Benfica e do Arsenal, mudando-se para o Everton em 2018. Desde então disputou apenas três encontros pela formação principal dos toffees.



João Virgínia, que já esteve em Alvalade a assistir ao jogo contra o Belenenses, ocupa assim a vaga deixada em aberto por Maximiano que se transferiu para o Granada.