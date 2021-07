O Boavista anunciou esta segunda-feira a contratação de Rodrigo Abascal, defesa central que chega do Peñarol. Os axadrezados confirmam de forma oficial a notícia avançada em primeira-mão pelo Maisfutebol, há dois dias.



O atleta de 27 anos assinou um contrato válido por três épocas com o Boavista e passa a ser uma opção importante para o eixo da defesa de João Pedro Sousa, logo que possa ser inscrito.



Abascal estava no Peñarol há três épocas e jogou pelo gigante uruguaio na Taça Libertadores e na Taça Sul-Americana.



