Mateo Cassierra assinou nesta quinta-feira dois anos de contrato com o Sochi, com mais uma época de opção para o emblema russo, sabe o Maisfutebol.



A transferência do até agora avançado do Belenenses para a Rússia implicou um investimento de 1,2 milhões de euros, mas apenas metade desse valor vai entrar nos cofres da SAD liderada por Rui Pedro Soares.



Metade dos direitos económicos pertenciam ainda ao Ajax, clube de Cassierra de 2016 a 2019, e os holandeses ficam por isso com 600 mil euros, tal como o Belenenses. Ainda assim, um valor interessante para um jogador cujo contrato se aproxima do fim, em junho de 2022.



O colombiano já está na Rússia e deixa no Belenenses uma marca importante. Em dois anos fez 70 jogos e 15 golos. O FK Sochi defronta o Spartak Moscovo, de Rui Vitória, ainda esta quinta-feira.