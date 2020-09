O FC Porto inscreveu Zé Luís na Liga e o avançado está disponível para o dérbi da noite deste sábado, no Bessa. O cabo-verdiano tinha ficado de fora numa primeira fase e nem sequer esteve no banco frente ao Sp. Braga.



Zé Luís falhou o início da época por ter sido obrigado a ficar em quarentena, foi perdendo lugar nas opções e estará perto de rumar a outro clube. Entretanto, o FC Porto ficou sem Fábio Silva, Aboubakar e Soares, com Evanilson a lesionar-se nos últimos dias.



Contas feitas, se Zé Luís não fosse inscrito, o FC Porto só teria Marega e Taremi para a visita a casa do Boavista. A situação de Toni Martinez, é importante lembrar, continua por fechar.



Tomás Esteves e Diogo Queirós continuam a não figurar na lista disponível no site da Liga.