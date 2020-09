[artigo atualizado]



Bruno Tabata será jogador do Sporting por cinco temporadas. A notícia, avançada pelo Record e entretanto confirmada pelo Maisfutebol junto de fonte ligada ao processo, implica um investimento avultado: cinco milhões de euros por 50 por cento do passe de Tabata.



Depois de quatro temporadas de muito bom nível em Portimão (119 jogos, 9 golos), Bruno Tabata passou a ser seguido por clubes de maior dimensão e esteve muito perto de sair para a China em janeiro.



A pandemia estragou-lhe os planos e o extremo esquerdino acabou a época no Algarve. Nas últimas semanas, o Sp. Braga fez um forte ataque, mas o Sporting acabou por garantir a contratação na manhã deste sábado.



Bruno Tabata tem 23 anos e é internacional olímpico pelo Brasil. No Portimonense tinha uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Será mais uma opção importante para Rúben Amorim.