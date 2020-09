[artigo atualizado]



O Besiktas oficializou a contratação de Vincent Aboubakar na manhã deste sábado. O avançado já estava na Turquia há alguns dias, passou nos exames médicos e foi anunciado como reforço do clube que acabou de ser eliminado pelo Rio Ave da Liga Europa.



Aboubakar tinha contrato com o FC Porto por mais um ano e, para assinar pelo Besiktas, chegou a acordo para rescindir a ligação que restava. O emblema turco não especifica a duração do contrato de Aboubakar, mas lembra que o atleta vestiu a sua camisola na temporada 2016/17.



Aboubakar deixa o FC Porto depois de 125 jogos e 58 golos em cinco temporadas. Pelo meio, Aboubakar teve a tal passagem pelo Besiktas.





🦅 Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent Aboubakar! pic.twitter.com/hStshjmKyQ — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2020