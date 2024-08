O avançado espanhol Toni Martínez deixou o FC Porto em definitivo e é reforço do Alavés, tendo assinado contrato até 2028, anunciou o clube, na manhã desta terça-feira.

«O Deportivo Alavés e o FC Porto chegaram a acordo para a transferência do avançado Toni Martínez, que chega ao Alavés com contrato até 2028», informa o Alavés, em comunicado, sem detalhar os valores do acordo.

Entretanto, ao final da manhã, o FC Porto detalhou o montante da transferência, feita por dois milhões de euros fixos.

«A SAD do FC Porto anunciou, esta terça-feira, um acordo com o Deportivo Alavés para a saída definitiva de Toni Martínez o qual inclui a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e de 55 por cento dos direitos económicos. A transferência rende 2 milhões de euros fixos, incluindo um variável que poderá atingir os 2,025 milhões de euros. A FC Porto - Futebol, SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que esta transferência não contou com qualquer intervenção de intermediação», informa o FC Porto.

Os dragões também se despediram do atacante, que em Portugal também representou o Famalicão, com um vídeo de vários momentos do espanhol no FC Porto.

Toni Martínez chegou ao futebol português para representar o Famalicão em 2019/2020 e esteve ligado ao FC Porto nas últimas quatro épocas.

O jogador de 27 anos volta ao seu país natal para competir, depois de ter jogado pela última vez em Espanha ao serviço do Lugo, em 2018/19. Conta ainda com passagens pelo Rayo Majadahonda, Valladolid e, em Inglaterra, no West Ham e no Oxford. Fez formação no Valência.

Esta vai ser a primeira oportunidade para Toni Martínez jogar na liga espanhola. O Alavés informou também que Toni Martínez «se juntará imediatamente à dinâmica de trabalho» orientada pelo treinador Luis García Plaza.

Artigo atualizado às 13h18, com os detalhes do negócio anunciado pelo FC Porto