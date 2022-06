O guarda-redes Rodrigo Moura é reforço do Desportivo de Chaves, confirmou esta quarta-feira o clube recém-promovido à I Liga para 2022/23.

Rodrigo Moura, brasileiro de 26 anos, chega aos flavienses depois de uma época em que representou o Trofense, na II Liga, tendo feito 24 jogos em 2021/22.

O guardião chegou a Portugal em 2015 para jogar no Vilafranquense, clube que, à altura, ainda estava nos distritais. Rodrigo viveu o trajeto do clube até à conquista da subida à II Liga, em 2019, mas não acompanhou os ribatejanos para as ligas profissionais. Ao fim de quatro épocas, saiu para o Olhanense (2019/20) e Águeda (2020/21), clubes nos quais jogou no Campeonato de Portugal.

É a terceira aquisição confirmada nos azul-grená, depois de Hélder Morim e Habib Sylla, ambos oficializados também esta quarta-feira.