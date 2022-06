O futebolista português Vitinha é reforço do Paris Saint-Germain, confirmou na noite desta quinta-feira o clube parisiense e também a SAD do FC Porto, em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com o Paris Saint-Germain FC (PSG) para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Vitor Ferreira (“Vitinha”) pelo valor de 41,525M€ (quarenta e um milhões, quinhentos e vinte e cinco mil euros). Mais se informa que a FC Porto – Futebol, SAD terá encargos com serviços de intermediação de 4M€ (quatro milhões de euros)», informou a SAD portista.

[EM ATUALIZAÇÃO]