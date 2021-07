[artigo atualizado]



O Estoril-Praia anunciou a contratação de Francisco Geraldes, confirmando a notícia avançada em tempo oportuno pelo Maisfutebol.



«Venho com uma vontade enorme de ajudar o clube a atingir os seus objetivos. O fator que teve mais influência na minha mudança foi a ideia e modelo de jogo, potenciando ao máximo as qualidades de cada jogador», referiu o antigo médio do Sporting aos canais oficiais do Estoril.



Geraldes, 26 anos, fez 38 jogos e apenas um golo na época passada, ao serviço do Rio Ave. Com a surpreendente descida de divisão dos nortenhos, o médio encontrou no Estoril uma excelente possibilidade para continuar no escalão maior.



Francisco Geraldes esteve vários anos ligado ao Sporting, passou por empréstimos ao Moreirense, ao Rio Ave, ao AEK e ao Eintracht Frankfurt, antes de assinar pelos vilacondenses. Agora ruma a Cascais e ao Estoril-Praia.