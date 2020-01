O Benfica está a negociar a vinda de Dyego Sousa a título de empréstimo, confirmou o Maisfutebol.

O avançado internacional português pode regressar a Portugal por cedência do Shenzhen FC, clube que o contratou no início da temporada ao Sp. Braga e que desceu ao segundo escalão do futebol chinês.

O luso-brasileiro de 30 anos, que apontou três golos em 10 jogos na China, representou no futebol português Nacional, Leixões, Tondela, Portimonense e Marítimo, além dos bracarenses.

A concretizar-se o negócio, o Benfica poderá ser o sétimo clube de Dyego Sousa em Portugal.