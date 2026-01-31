O futebolista equatoriano Kendry Páez é reforço do River Plate, por empréstimo do Chelsea. O acordo entre os dois clubes para a cedência foi oficializado na noite de sexta-feira.

«O médio assinou contrato com o clube por empréstimo, sem opção de compra. Na assinatura do contrato, o jogador de futebol estava acompanhado pelo presidente Stefano Di Carlo», refere o River Plate, em comunicado.

«Kendry Páez juntou-s ao River Plate, da Argentina, para o resto deste ano, após ter sido chamado de volta do Estrasburgo», informa o Chelsea.

Lançado por Martín Anselmi no Independiente del Valle como sénior, com apenas 15 anos, em fevereiro de 2023, ano em que o Chelsea já o tinha garantido, Kendry Páez, internacional pelo Equador, esteve na primeira parte desta época no Estrasburgo (21 jogos, um golo) na sua primeira aventura europeia. Tem agora nova cedência, ainda sem ter jogado pelo Chelsea.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências