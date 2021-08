O Chelsea assegurou Saúl Ñíguez mesmo em cima do fecho do mercado de transferências.



O campeão europeu anunciou a chegada do internacional espanhol por empréstimo do Atlético de Madrid. Os londrinos salvaguardaram a opção de garantir o médio de 28 anos a título definitivo no final da temporada.



Saúl realizou toda a formação nos colchoneros e após duas temporadas em que poucas vezes foi opção, rumou ao Rayo Vallecano por empréstimo. No ano seguinte, em 2014/15, o futebolista assumiu-se como titular e figura da equipa de Madrid.



Saúl despede-se do Atlético com 340 jogos e seis títulos.