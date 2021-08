O Sporting de Braga anunciou a contratação de Diogo Leite, tal como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno.



O defesa de 22 anos deixa o FC Porto e ruma aos bracarenses a título de empréstimo. Segundo a nota divulgado no site oficial, os minhotos ficam com opção de adquirir o jovem em definitivo.



Diogo Leite realizou toda a formação nos dragões e fez parte da equipa de sub-19 que conquistou a Youth League, além de ter somado 72 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal. O central estreou-se pela equipa principal dos azuis e brancos em 2018/19, mas nunca fez parte das primeiras escolhas de Sérgio Conceição.



Segundo apurou o nosso jornal, FC Porto vai pagar metade do salário do jogador que pode ser comprado pelo Sp. Braga a troco de 12 milhões de euros.