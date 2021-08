O Al-Jazira confirmou nesta segunda-feira a contratação do avançado Abdoulaye Diaby. O avançado maliano tinha rescindido contrato com o Sporting, tal como o Maisfutebol tinha avançado, acertando agora a ida para os Emirados Árabes Unidos.

Diaby chegou ao Sporting em 2018. Foi opção durante apenas uma época, até ser considerado dispensável. Jogou emprestado no Besiktas, no Getafe e no Anderlecht.

O maliano vai reencontrar o treinador Marcel Keizer, com quem trabalhou no Sporting.