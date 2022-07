O AC Milan avançou para a contratação em definitivo de Júnior Messias.



De acordo com o comunicado dos campeões italianos, o vínculo do avançado brasileiro é válido até 2024. Recorde-se que durante o período em que esteve cedido pelo Crotone aos rossoneri, o jogador de 31 anos marcou seis golos e fez duas assistências em 36 encontros.



Há meia-dúzia de anos, Júnior Messias emigrou para Itália, chegando a Turim com 20 anos. O primeiro trabalho que encontrou foi como estafeta de uma loja de eletrodomésticos, agora joga no AC Milan.



