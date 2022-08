O futebolista internacional belga Adnan Januzaj chegou na noite desta terça-feira a Sevilha, para realizar exames médicos e concluir a transferência para o clube da Andaluzia.

Tal como informa o Sevilha em comunicado, se tudo corer bem com os exames médicos, Januzaj tornar-se-á o quinto reforço do Sevilha para 2022/23.

Formado no Anderlecht e com chegada a sénior no Manchester United, Januzaj passou depois pelo Borussia Dortmund e pelo Sunderland, antes de jogar na Real Sociedad nas cinco últimas épocas.

Concretizada a mudança, Januzaj será, além de treinado por um ex-FC Porto, colega de equipa de outros três ex-dragões, Óliver Torres, Alex Telles, Jesús Corona e dos ex-Sporting Marcos Acuña e Nemanja Gudelj.