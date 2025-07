Afonso Moreira é reforço do Lyon, anunciou o clube francês, na tarde desta terça-feira.

Através dos seus canais oficiais, o Lyon dá conta da contratação do extremo português, ex-Sporting, que fica com contrato até 2029, ou seja, por quatro temporadas.

«O Olympique Lyonnais tem o prazer de anunciar a chegada do internacional português sub-20 Afonso Moreira, do Sporting. O extremo de 20 anos assinou um contrato de quatro anos, até junho de 2029, por dois milhões de euros, acrescidos de uma opção de 20 por cento sobre uma mais-valia futura», refere o Lyon, em comunicado.

O extremo de 20 anos, que fez quase toda a formação no Sporting, depois de ter passado pelas camadas jovens do Cracks Lamego, fez seis jogos pela equipa principal do Sporting: três em 2024/25 e três em 2023/24, fazendo parte das conquistas de duas Ligas e uma Taça de Portugal. Em 2023/24, passou ainda por empréstimo no Gil Vicente. Segue agora para a sua primeira aventura fora de Portugal.

