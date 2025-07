O internacional sub-21 espanhol, Raúl Moro, foi oficializado como reforço do Ajax. Oriundo do Valladolid, o avançado assinou até 2030 com o vice-campeão dos Países Baixos.

Aos 22 anos, Moro volta a emigrar depois de ter passado os primeiros anos da carreira enquanto profissional em Itália, na Lazio, que em 2019 pagou 6 milhões de euros ao Barcelona para o contratar.

Ajax, Real Valladolid, and Raúl Moro have reached an agreement regarding the winger's transfer to Ajax. The 22-year-old Spaniard has signed a contract running until June 30, 2030 ✍️ pic.twitter.com/boToWKWl1f