O internacional sub-21 francês Kader Meïté, de apenas 18 anos, trocou o Rennes pelo Al Hilal, líder da Liga saudita, que investiu 30 milhões de euros na sua contratação. A confirmação do negócio foi dada pelo clube gaulês.

Kader Meïté va poursuivre sa carrière à Al-Hilal en Saudi Pro League ✍️



Merci et bonne route Kader. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 1, 2026

O avançado marcou três golos, em 18 jogos, na primeira metade da época, ajudando o Rennes a chegar à sexta posição da Ligue 1 e aos oitavos de final da Taça de França.

Numa altura em que se discute a possibilidade de Karim Benzema poder deixar o Al Ittihad para reforçar o Al Hilal, a contratação de Kader Meïté, que assinou até 2029 pelo emblema de Riade, torna-se em mais um tópico de discussão nas últimas horas do mercado na Arábia Saudita.

Líder do campeonato, com três pontos de vantagem sobre o Al Ahli e o Al Nassr, o Al Hilal continua a reforçar-se para garantir o título saudita, que perdeu na época passada para o Al Ittihad.

Isto numa altura em que Cristiano Ronaldo se terá recusado a ir a jogo, esta segunda-feira, frente ao Al Riyadh, em protesto com o rumo que o mercado de transferências está a tomar entre os principais clubes da Arábia Saudita.

