O Al Hilal chegou a acordo com o Wolverhampton para a transferência de Rúben Neves, adiantou «O Jogo» e confirmou o Maisfutebol. Segundo apurou o nosso jornal junto de fonte dos lobos, o clube saudita vai pagar 55 milhões de euros pela contratação do internacional português.



A mesma fonte confirmou ao nosso jornal que o médio já está a acertar os termos do contrato com o emblema de Riade. A finalização do negócio depende, por isso, do jogador formado no FC Porto.



A confirmar-se a saída de Neves para o Médio Oriente esta terá de ser formalizada antes do dia 30 de junho, data limite para o Wolverhampton equilibrar as contas e não entrar em incumprimento no que diz respeito ao fair-play financeiro.



Embora tenha mais um ano de contrato com o Wolverhampton, o futebolista de 26 anos prepara-se para encerrar a ligação ao clube: despede-se com 253 jogos, 30 golos e um título de campeão da II divisão inglesa.