Vítor Campelos está muito perto de assumir o comando técnico do Al Taawon, sabe o Maisfutebol.



O treinador de 44 anos vai viajar até ao final da semana para a Arábia Saudita para tratar dos últimos detalhes e assinar contrato.



O antigo treinador do Moreirense, lembre-se, trabalhou na Arábia Saudita como adjunto de José Gomes: passou por Al-Ettifaq e Al-Ittihad.



Campelos prepara-se assim para ser o sucessor de Paulo Sérgio no quinto classificado do campeonato saudita.