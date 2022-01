O futebolista espanhol Alberto Bueno, que em Portugal representou o FC Porto e o Boavista, é reforço do Algeciras, confirmou esta quinta-feira o clube espanhol.

Trata-se de um regresso de Bueno, avançado de 33 anos, ao futebol do seu país natal. O acordo é válido «para os próximos meses da temporada 2021/22», confirmou o Algeciras, em nota oficial no seu sítio.

Esta época, Bueno estava no Ionikos da Grécia, isto já depois de ter estado no Volos na época 2020/2021, clube ao qual rumou depois do Boavista.

O Algeciras é o atual sexto classificado o grupo G2 da terceira divisão espanhola, a designada Primera División B da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).