O Bayer Leverkusen anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com Carles Martínez Novell para ser o novo treinador principal, até 2028. 

Antes de assumir o emblema germânico, o espanhol de 42 anos conduziu o Toulouse à nona posição no campeonato francês, em 2025/26.

Agora, o treinador espanhol sucede ao dinamarquês Kasper Hjulmand no comando técnico dos alemães. 

Esta será a segunda experiência da carreira de Carles Martínez enquanto técnico principal.

RELACIONADOS
OFICIAL: Tiago Fernandes deixa comando técnico do Portimonense
OFICIAL: Diogo Boa Alma deixa o cargo de diretor-geral do AVS
OFICIAL: Valência prolonga contrato de Dimitrievski até 2028