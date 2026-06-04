Mercado
Há 1h e 35min
OFICIAL: Carles Martínez Novell é o novo treinador do Bayer Leverkusen
Espanhol de 42 anos sucede a Kasper Hjulmand no cargo
JR
Espanhol de 42 anos sucede a Kasper Hjulmand no cargo
JR
O Bayer Leverkusen anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com Carles Martínez Novell para ser o novo treinador principal, até 2028.
Antes de assumir o emblema germânico, o espanhol de 42 anos conduziu o Toulouse à nona posição no campeonato francês, em 2025/26.
Agora, o treinador espanhol sucede ao dinamarquês Kasper Hjulmand no comando técnico dos alemães.
Esta será a segunda experiência da carreira de Carles Martínez enquanto técnico principal.
Willkommen in Leverkusen! ⚫️🔴— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 4, 2026
Carles Martinez Novell (42) ist unser neuer Cheftrainer und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. ✍️ pic.twitter.com/LIChkUdVzt
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS