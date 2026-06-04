O Bayer Leverkusen anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com Carles Martínez Novell para ser o novo treinador principal, até 2028.

Antes de assumir o emblema germânico, o espanhol de 42 anos conduziu o Toulouse à nona posição no campeonato francês, em 2025/26.

Agora, o treinador espanhol sucede ao dinamarquês Kasper Hjulmand no comando técnico dos alemães.

Esta será a segunda experiência da carreira de Carles Martínez enquanto técnico principal.