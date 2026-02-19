O internacional jovem brasileiro Kauã Prates, de apenas 17 anos, foi oficializado como reforço do Borussia Dortmund, a partir da próxima temporada. O defesa-esquerdo deixa o Cruzeiro a troco de sete milhões de euros.

Formado no clube de Belo Horizonte, o jovem foi lançado na equipa principal da raposa por Leonardo Jardim, na época passada, ao longo da qual participou em 12 jogos. Este ano leva já cinco jogos, um deles no Brasileirão, e um golo marcado.

Bem-vindo ao Dortmund, Kaua! 🇧🇷🤙



Borussia Dortmund verpflichtet den 17-jährigen Linksverteidiger Kaua Prates zur kommenden Saison 2026/27 vom brasilianischen Erstligisten Cruzeiro. 🤩



Alle Infos: https://t.co/LCrHhw7vRh pic.twitter.com/IQvMt4QHLt — Borussia Dortmund (@BVB) February 19, 2026

«Estou muito orgulhoso por poder jogar num clube tão grande a partir do próximo verão. Estou muito ansioso e prometo dar tudo de mim para ter sucesso no Borussia», partilhou o jogador aos canais do emblema germânico.

Internacional sub-17 pelo Brasil, Kauã Prates comprometeu-se até junho de 2031 com o vice-lider da Bundesliga, onde joga o português Fábio Silva.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências