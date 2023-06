Luca Waldschmidt tem novo clube na Alemanha. O avançado foi, esta terça-feira, anunciado como reforço do Colónia por empréstimo do Wolfsburgo.



O internacional alemão despede-se dos «lobos», formação que o recrutou precisamente ao Benfica em 2021, depois de seis golos em 37 jogos. Recorde-se que o avançado de 27 anos passou pela Luz sem grande sucesso na época 2020/21: marcou 12 golos e fez três assistências em 43 jogos.



Depois de passagens por Eintracht Frankfurt, Wolfsburgo, Hamburgo, Benfica e Friburgo, Luca Waldschmidt vai defender as cores do Colónia, 11.º classificado da Bundesliga em 2022/23.