O Mainz, último classificado da Liga alemã, oficializou a saída do treinador dinamarquês, Bo Henriksen, que orientava a equipa desde fevereiro de 2024.

«Juntos alcançámos muitos objetivos. Estou grato pelas experiências e o tempo que partilhámos. Infelizmente, esta época não conseguimos ter o mesmo sucesso. Desejo o melhor ao clube e à equipa, e vou torcer para que esta seja uma temporada de sucesso», disse o técnico, de 50 anos, na despedida.

O treinador dos sub-23, Benjamin Hoffmann, assume de forma interina o comando da equipa principal.

Com apenas seis pontos somados nas primeiras 12 jornadas, o Mainz ocupa o último lugar da Bundesliga. Por outro lado, é quinto classificado na Liga Conferência, com nove pontos em quatro jogos.

