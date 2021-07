O futebolista colombiano Santos Borré é reforço do Eintracht Frankfurt, confirmou esta segunda-feira o clube alemão, em comunicado, dando conta de que o avançado assinou contrato válido até 30 de junho de 2025, por quatro anos.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Borré ao Eintracht e a custo zero, colmatando a saída do português André Silva para o Leipzig.

Trata-se de um regresso do avançado ao futebol europeu, onde já tinha representado o Villarreal na época 2016/2017, com um total de 30 jogos e quatro golos. Antes disso, completou a formação no Deportivo Cali, o primeiro clube que representou como sénior. Tinha sido recrutado pelo Atlético de Madrid em 2015, mas continuou no clube do seu país natal até representar o Villarreal, nunca tendo atuado pelo clube da capital espanhola.

Nas últimas quatro temporadas, desde 2017, representou o River Plate da Argentina, onde foi uma das figuras principais do clube sul-americano. Ali conquistou uma Taça Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, duas Supertaças da Argentina e duas Taças da Argentina.