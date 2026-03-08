OFICIAL: Wolfsburgo demite o treinador
Daniel Bauer deixa a equipa na penúltima posição da Liga alemã
Daniel Bauer já não é treinador do Wolfsburgo. O 17.º classificado da Bundesliga anunciou a saída do técnico, de 43 anos, após a derrota frente ao Hamburgo (2-1), no sábado, para a 25.ª jornada do campeonato.
Há quase uma década no clube, Bauer assumiu, esta temporada, o comando da equipa principal do Wolfsburgo depois da saída de Paul Simonis, em novembro do ano passado.
Em 15 jogos, Daniel Bauer alcançou três vitórias e igual número de empates, resultados que não permitiram aos lobos deixarem os lugares perigosos da tabela classificativa.
O Wolfsburgo não ganha qualquer jogo há quase dois meses e ocupa o penúltimo lugar da Liga alemã, com 20 pontos.
«Esta não foi uma decisão nada fácil de tomar. Esperávamos conseguir dar a volta à situação juntos, mas chegámos à conclusão de que precisamos dar um novo impulso à equipa para que ela permaneça na Liga», explicou o diretor-desportivo do clube, Pirmin Schwegler.
