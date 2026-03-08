Daniel Bauer já não é treinador do Wolfsburgo. O 17.º classificado da Bundesliga anunciou a saída do técnico, de 43 anos, após a derrota frente ao Hamburgo (2-1), no sábado, para a 25.ª jornada do campeonato.

Há quase uma década no clube, Bauer assumiu, esta temporada, o comando da equipa principal do Wolfsburgo depois da saída de Paul Simonis, em novembro do ano passado.

Em 15 jogos, Daniel Bauer alcançou três vitórias e igual número de empates, resultados que não permitiram aos lobos deixarem os lugares perigosos da tabela classificativa.

Daniel Bauer freigestellt: Der VfL Wolfsburg trennt sich von seinem Cheftrainer.



Danke für deinen Einsatz und deine Leidenschaft für unseren Klub, Daniel. Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg von Herzen alles Gute!



ℹ️➡️ https://t.co/Yr36rimLhX#VfLWolfsburg pic.twitter.com/uwtjpwTgrZ — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 8, 2026

O Wolfsburgo não ganha qualquer jogo há quase dois meses e ocupa o penúltimo lugar da Liga alemã, com 20 pontos.

«Esta não foi uma decisão nada fácil de tomar. Esperávamos conseguir dar a volta à situação juntos, mas chegámos à conclusão de que precisamos dar um novo impulso à equipa para que ela permaneça na Liga», explicou o diretor-desportivo do clube, Pirmin Schwegler.

