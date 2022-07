O futebolista italiano Alessandro Florenzi é reforço do Milan em definitivo, com um contrato válido para as próximas três temporadas, informou ao início da noite desta sexta-feira o atual campeão de Itália.

«O AC Milan tem o prazer de anunciar que adquiriu definitivamente Alessandro Florenzi à Roma. O defesa assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2025», informa o Milan, em comunicado.

O internacional italiano de 31 anos jogou no Milan em 2021/22, mas na condição de emprestado pela Roma. Fez 30 jogos e dois golos pela equipa comandada por Stefano Pioli.

Florenzi finda a ligação contratual à Roma depois de três empréstimos: em 2020/21 tinha sido cedido ao Paris Saint-Germain e, em 2019/20, na segunda metade da época, aconteceu o mesmo, mas representou o Valência.

Formado na Roma, onde esteve praticamente durante toda a carreira e quase duas décadas, Florenzi só não esteve na Roma – além dos recentes empréstimos – na época 2011/12, quando jogou pelo Crotone, naquela que foi a época mais goleadora da sua carreira, com 11 golos.