O futebolista espanhol Alex Millán está de regresso ao Villarreal, confirmando-se oficialmente a saída do Famalicão, tal como noticiou o Maisfutebol.

Este sábado, em comunicado, o Villarreal dá conta de que «o Villarreal e o Famalicão acordaram a rescisão do contrato de empréstimo e o atacante volta à filial [ndr: equipa B do Villarreal]».

Millán, de 23 anos, cumpriu a primeira metade da época 2022/23 em Famalicão, tendo participado em 17 jogos, com dois golos marcados.

Formado no Saragoça e no Villarreal, clube no qual subiu a sénior, jogando duas vezes pela equipa principal em 2020/21, Millán jogou na época passada na Bélgica pelo Cercle Brugge e no Union St. Gilloise.