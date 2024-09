O lateral-esquerdo Alex Telles é reforço do Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, confirmou o clube brasileiro, na noite desta terça-feira.

Depois da saída do Al Nassr, da Arábia Saudita, confirmada na segunda-feira, o antigo jogador do FC Porto volta ao país natal, tendo assinado até 2026 pelo Botafogo.

«Alex Telles é o novo escolhido! O Botafogo firmou a transferência em definitivo do lateral-esquerdo Alex Telles, de 31 anos, até ao final de 2026», refere o «Fogão», em comunicado, no seu sítio oficial.

O Botafogo adianta ainda que Alex Telles «é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames e avaliações» e que «a data da apresentação será divulgada posteriormente».

Formado no Juventude, onde subiu a sénior, Alex Telles jogou ainda uma época no Grémio, em 2013, antes de rumar ao Galatasaray, da Turquia, para a primeira aventura no estrangeiro, de 2013 a 2016. Em 2015/2016, esteve cedido pelos turcos ao Inter de Milão, antes de jogar quatro épocas no FC Porto. Chegou aos dragões em 2016/17 e, já quando tinha iniciado a sua quinta época de azul e branco, rumou ao Manchester United em 2020/21. Ali jogou em 2021/22 e, em 2022/23, foi cedido pelos ingleses ao Sevilha, de Espanha, antes de rumar ao Al Nassr na época passada.

Agora, 11 anos depois, Telles volta a jogar num clube brasileiro.